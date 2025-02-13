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GAZİANTEP HAVA DURUMU 14 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

GAZİANTEP HAVA DURUMU 14 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!
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Gaziantep'te 14 Şubat 2025 Cuma günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gaziantep'te sıcaklık değerleri nasıl olacak? Kar yağışı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 14 Şubat Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 14 Şubat Gaziantep'te hava durumu nasıl? Gaziantep'te kar var mı? İşte, detaylar…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 14 Şubat Cuma günü Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve yer yer yağmur bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunduğundan sürücülerin dikkatli olmaları öneriliyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın -1°C, en yüksek sıcaklığın ise 9°C olması bekleniyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU 14 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!Gaziantep'te hava durumu nasıl

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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