GAZİANTEP HAVA DURUMU 14 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 14 Şubat Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 14 Şubat Gaziantep'te hava durumu nasıl? Gaziantep'te kar var mı? İşte, detaylar…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 14 Şubat Cuma günü Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve yer yer yağmur bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunduğundan sürücülerin dikkatli olmaları öneriliyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın -1°C, en yüksek sıcaklığın ise 9°C olması bekleniyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep'te hava durumu nasıl