İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!

GAZİANTEP HAVA DURUMU 12 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

GAZİANTEP HAVA DURUMU 12 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Şubat Çarşamba günü Gaziantep hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 12 Şubat'ta Gaziantep'te sıcaklıklar nasıl olacak? Kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Gaziantep'te de hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 12 Şubat Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep'te kar yağacak mı? İşte, detaylar…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Gaziantep'te 12 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve yağış ihtimalinin devam etmesi bekleniyor. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık ise 6°C olacak. Gün içinde yer yer sağanak yağmur beklenirken, akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor. Bu nedenle, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, olası olumsuzluklara karşı tedbir almaları öneriliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU 12 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!Gaziantep hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

En yakın müttefikinden ABD'ye sert tepki: Cevapsız kalmayacak
img

İmamoğlu'nun önünü açtı
img

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.