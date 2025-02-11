GAZİANTEP HAVA DURUMU 12 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Gaziantep'te de hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 12 Şubat Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep'te kar yağacak mı? İşte, detaylar…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Gaziantep'te 12 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve yağış ihtimalinin devam etmesi bekleniyor. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık ise 6°C olacak. Gün içinde yer yer sağanak yağmur beklenirken, akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor. Bu nedenle, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, olası olumsuzluklara karşı tedbir almaları öneriliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep hava durumu