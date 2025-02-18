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Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 18-19 Şubat GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 18-19 Şubat GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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18-19 Şubat 2025 tarihinde Gaziantep'te su kesintisi yaşanıp yaşanmadığı ve suların ne zaman geleceği konusunda vatandaşlar bilgi arayışında. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), planlı su kesintileri ve güncel duyurularını resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 18 Şubat 2025 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 18 Şubat Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde...

18 ŞUBAT GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 18-19 Şubat GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

GASKİ SU KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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