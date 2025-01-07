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Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Gaziantep Şehitkamil, Nizip, İslahiye su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 8 Ocak 2025 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Ocak Gaziantep su kesintisi saatleri...

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 8 Ocak 2025 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Ocak Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde!

8 OCAK GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için GAZİANTEP SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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