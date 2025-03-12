Gazete Duvar kapatıldı mı, neden kapatıldı?

Gazete Duvar çalışanları, kapanma kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu ve üzüntülerini paylaştı. Gazeteci Can Bursalı, "Parçası olmaktan gurur duyduğum muhteşem bir hikayenin sonuna geldik. Elveda Gazete Duvar." ifadelerini kullandı. Birçok kişi, Gazete Duvar'ın neden kapatıldığını merak ediyor. Peki, Gazete Duvar kapatıldı mı, neden kapatıldı?

GAZETE DUVAR KAPATILDI MI?

Gazete Duvar'ın sahibi Vedat Zencir, ekonomik sebeplerin bu kararda etkili olduğunu belirtti. Özellikle Türkiye'deki enflasyonist ekonomik ortam ve kur baskısı, personel maliyetlerinin artmasına neden oldu. Zencir, çalışanlarına daha fazla fedakârlık istemenin mümkün olmadığını ve çalışma barışının bozulmasını istemediklerini ifade etti.

GAZETE DUVAR NEDEN KAPATILDI?

Google'ın haber sitelerinin okunmasını olumsuz etkileyen yeni uygulamaları, Gazete Duvar'ın ziyaretçi sayısını ve buna bağlı olarak reklam gelirlerini düşürdü. Bu durum, sitenin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkiledi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması da kapanma kararında etkili oldu. TGS, Gazete Duvar'ın kapanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirtti.