Gassallar ne kadar maaş alıyor? Gassal olmak için ne yapmalı?

Gassal maaşları, Türkiye'de yeni bir tartışma konusuna dönüşürken, birçok kişi bu mesleği daha yakından tanımak için araştırmalara başladı. Gassallar ne kadar maaş alıyor? Gassal olmak için hangi şartlar gerekiyor? Detaylar haberimizdedir…

GASSALLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir. Gassal maaşları genel olarak aşağıdaki aralıklarda seyretmektedir:

Yeni Başlayan Gassal: 30.000 TL

3+ Yıl Deneyim: 42.500 TL

6+ Yıl Deneyim: 45.000 TL

25+ Yıl Deneyim: 47.000 TL

GASSAL OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak

MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.

Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak

KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

GASSAL OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Gassal, İslam'ın cenaze yıkama ve kefenleme kurallarını bilmelidir.

Kadın cenazeleri kadın gassallar tarafından yıkanır. Erkek cenazeleri erkek gassallar tarafından yıkanır.

Gassal, ölü bedenle çalışmaya hazır olmalı ve bu durumun psikolojik ağırlığını kaldırabilecek bir yapıda olmalıdır.