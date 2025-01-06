Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Gassal 2. sezon fragmanı izle!

Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak? Gassal 2. sezon fragmanında ünlü oyuncu Hande Soral ve şarkıcı Bayhan'ın yer aldığı dikkat çekti. Gassal dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? 2. sezon 1. bölüm ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizdedir…

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gassal dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanan fragman, dizinin takipçileri arasında heyecan yarattı.

Fragmanda, Hande Soral'ın gassal karakteri ve şarkıcı Bayhan'ın sürpriz rolü dikkat çekti. İkinci sezonda, kadroya Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi ünlü isimlerin de katılacağı duyuruldu.

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tabii platformunda yayımlanan dizi, kimsesizlerin cenazelerini yıkayan Baki adında bir gassalın hikayesini konu alıyor. Baki, her cenaze ile birlikte kendi hayatını sorgularken, geçmişinden gelen gölgelerle yüzleşir. Toplumdan uzak yaşamını değiştirme arzusuyla, içsel bir yolculuğa çıkar.

GASSAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ahmet Kural

Muharrem Türkseven

Ezgi Özyürekoğlu

Sibel Aytan