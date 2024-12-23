Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Suriye' uyarısı: Mecbur kalacak
Netanyahu, Erdoğan'ın bu uyarısını dikkate alsa iyi olur
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler
Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı

Gassal 1. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Gassal 1. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"ın galası, sanat ve sinema dünyasından birçok ismin katılımıyla The Seed Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirildi. Peki, Gassal 1. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

tabii'de seyircilerle buluşmaya başlayan dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan bir gassalın maceralarını konu ediniyor. Gassal 1. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

GASSAL 1. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

abii'de seyircilerle buluşmaya başlayan dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan bir gassalın maceralarını konu ediniyor.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı senaryoyu çok beğendiğini dile getirerek, "Onun yarattığı dünyada 'Baki' karakterini oynamak benim için gurur verici." dedi.

"Diziyi, sadece bir kara mizah olarak nitelendiremiyorum"

Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir de şunları kaydetti:

"Bir komedi dizisinin içerisinde nasıl durur diye merak ettiğim ama beni de kaşıyan, çok da yapmak istediğim bir türdü. Ama o türün kalemi benden çıkmıyordu. Sümeyye Hanım'ın senaryosunu görünce 'tamam bu', 'bunu yazamam ama ben bunu çok iyi çekerim' dedim. Haliyle de kendimi denemek istediğim bir komedi alt türü kara mizah. Diziyi, sadece bir kara mizah olarak da nitelendiremiyorum. Çünkü ontolojik sorularının da dışında dramatik aksiyonu da çok yüklü. Drama da yapmaya karşı böyle bir meyilim vardı."

Senarist Sümeyye Karaarslan ise filmin çıkış noktasına dair, "Ölüm hep üzerine konuşmadığımız ama kenarda çok büyük, güçlü bir hakikat olarak hep duruyor. Hayatımızda hep var ama üzerine bir türlü konuşamıyoruz, üzerine yorum yapamıyoruz, yorum yapmaktan biraz kaçıyoruz. Bunu bir gassalın yaşaması, ölümle yüzleşip ölüm paniğini yaşaması, biraz işe komedi kattı. Dram zaten ölüm olduğu için kendiliğinden geldi. Dolayısıyla bir kara komedi çıktı ortaya. Aslında hikaye böyle bir yerden, güçlü bir hikayeyi ararken çıktı." ifadelerini kullandı.

Hikayenin 10 yıl önce ortaya çıktığını aktaran Karaarslan, "Zaman içinde demlendi. Sonunda çok kreatif bir iş oldu. Senaryo kendisine yönetmenini, oyuncularını çağırdı. Bence bu proje de öyle oldu." dedi.

Tüm bölümleriyle tabii'de yayına girecek "Gassal" dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan yer alıyor.

İkinci sezon çekimleri devam eden dizinin yeni sezonunda Hande Soral, Bayhan, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi oyuncular da kadroya dahil olan isimler arasında bulunuyor.

1. BÖLÜM:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
img

"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi
img

Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti
Ardında not bırakıp canına kıydı! Oğluyla ilgili kahreden detay
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan

Son Dakika Haberleri

24 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bingöl okullar tatil mi? 24 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Adana elektrik kesintisi! 24 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Güzelçoban nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Gaziantep elektrik kesintisi! 24 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 24 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24 Aralık Kartal, Esenler, Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 24 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Samet Akaydın - Gönül Dağı Asuman sevgili mi (Hazal Çağlar)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.