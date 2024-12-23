tabii'de seyircilerle buluşmaya başlayan dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan bir gassalın maceralarını konu ediniyor. Gassal 1. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

GASSAL 1. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

abii'de seyircilerle buluşmaya başlayan dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan bir gassalın maceralarını konu ediniyor.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı senaryoyu çok beğendiğini dile getirerek, "Onun yarattığı dünyada 'Baki' karakterini oynamak benim için gurur verici." dedi.

"Diziyi, sadece bir kara mizah olarak nitelendiremiyorum"

Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir de şunları kaydetti:

"Bir komedi dizisinin içerisinde nasıl durur diye merak ettiğim ama beni de kaşıyan, çok da yapmak istediğim bir türdü. Ama o türün kalemi benden çıkmıyordu. Sümeyye Hanım'ın senaryosunu görünce 'tamam bu', 'bunu yazamam ama ben bunu çok iyi çekerim' dedim. Haliyle de kendimi denemek istediğim bir komedi alt türü kara mizah. Diziyi, sadece bir kara mizah olarak da nitelendiremiyorum. Çünkü ontolojik sorularının da dışında dramatik aksiyonu da çok yüklü. Drama da yapmaya karşı böyle bir meyilim vardı."

Senarist Sümeyye Karaarslan ise filmin çıkış noktasına dair, "Ölüm hep üzerine konuşmadığımız ama kenarda çok büyük, güçlü bir hakikat olarak hep duruyor. Hayatımızda hep var ama üzerine bir türlü konuşamıyoruz, üzerine yorum yapamıyoruz, yorum yapmaktan biraz kaçıyoruz. Bunu bir gassalın yaşaması, ölümle yüzleşip ölüm paniğini yaşaması, biraz işe komedi kattı. Dram zaten ölüm olduğu için kendiliğinden geldi. Dolayısıyla bir kara komedi çıktı ortaya. Aslında hikaye böyle bir yerden, güçlü bir hikayeyi ararken çıktı." ifadelerini kullandı.

Hikayenin 10 yıl önce ortaya çıktığını aktaran Karaarslan, "Zaman içinde demlendi. Sonunda çok kreatif bir iş oldu. Senaryo kendisine yönetmenini, oyuncularını çağırdı. Bence bu proje de öyle oldu." dedi.

Tüm bölümleriyle tabii'de yayına girecek "Gassal" dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan yer alıyor.

İkinci sezon çekimleri devam eden dizinin yeni sezonunda Hande Soral, Bayhan, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi oyuncular da kadroya dahil olan isimler arasında bulunuyor.

1. BÖLÜM: