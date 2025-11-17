Garanti BBVA ve Togg İş Birliği İle Dijital Taşıt Kredisi Entegrasyonu

Haberler

Garanti BBVA, Togg ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında tüzel müşterilerine yönelik dijital taşıt kredisi entegrasyonunu hayata geçirdi. Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden araç seçimi yapan tüzel müşteriler, Garanti BBVA fiyatlamasıyla ön onay limitlerini görüntüleyebilecek, şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil üzerinden kredi kullanımını kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecek.

Garanti BBVA, Türkiye'nin mobilite alanındaki öncü girişimlerinden Togg ile iş birliğini geliştirerek tüzel müşterilere özel dijital taşıt kredisi entegrasyonunu devreye aldı. Bu yeni süreç sayesinde tüzel müşteriler, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden araçlarını seçerken Garanti BBVA'nın kredi tekliflerini görebiliyor ve ön onay limitlerini görüntüleyebiliyor. Krediyi kullanmak istediklerinde ise mobil uygulamaya yönlenerek tüm süreci dijital olarak, şubeye gitmeye gerek kalmadan tamamlayabiliyor.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu şunları söyledi:

"Garanti BBVA olarak vizyonumuz, müşterilerimizin finansal yolculuklarının her adımında yanlarında olmak ve onlara en iyi deneyimi sunmak. Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan Togg ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile tüzel müşterilerimizin araç sahibi olma süreçlerini tamamen dijital, kolay ve erişilebilir bir hale getiriyoruz. Müşterilerimiz artık Trumore üzerinden araçlarını seçerken, kredi süreçlerini de hızlı ve güvenli bir şekilde dijital olarak tamamlayabiliyor. Biz bu entegrasyonu sadece bir finansman kolaylığı olarak değil, aynı zamanda müşteri deneyimini iyileştiren ve sürdürülebilir mobilite ekosistemine katkı sağlayan önemli bir adım olarak görüyoruz."

Entegrasyon, tüzel müşterilere hızlı para transferi, kolay erişim ve dijital belge onayı gibi kolaylıklar sunarken müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Daha önce şube üzerinden yürütülen kredi başvuru ve kullanım süreci, artık tamamen dijital bir deneyime dönüşüyor.

Togg deneyim merkezine gitmeden online olarak araç seçme ve kredi kullanma imkânı sağlayan bu entegrasyon, elektrikli araç satışının dijital ortamda gerçekleşmesine de aracılık ediyor. Böylece doğaya daha az zarar veren bir ekosisteme katkı sağlanıyor.

