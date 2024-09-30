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Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı?

Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı?
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En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in saçları açık, kollarında altınları olduğu bir videoyu yayınladılar. Peki, Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı? Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı?

Ev haliyle yakınlarıyla eğlenen Türkmen'in o hallerini biri magazin programına gönderdi. Hem bu görüntüyü programa atanlara hem de yayımlayan programa tepki yağdı. Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı?

GAMZE TÜRKMEN AÇIK HALİ YAYINLANDI MI?

Temizli programıyla büyük bir üne kavuşarak sunucu olan Kadir Ezildi, Erzurum'da evlenme teklifi ettiği sevgilisiyle hem Erzurum'da hem de İstanbul'da dillere destan birer nişan yapmıştı.

Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in saçları açık ve tıpkı altınlarla kapladığı görüntüler programa gönderildi. Program is o görüntüleri ekrana verdi.

KADİR EZİLDİ KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kadir Ezildi'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama:

Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı?

GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

1 Mart 1993 tarihinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde doğdu. 31 yaşında olan Türkmen, güzel sanatlar fakültesi mezunudur ve tanınmış ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşidir.

Gamze Türkmen, eğitim hayatını Erzurum'da tamamladı. Güzel sanatlar fakültesinden mezun olan Türkmen, özel hayatını gizli tutmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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