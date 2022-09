Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in sosyal medya paylaşımlarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Gamze Erçel'in özel hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Gamze Erçel'in eşini araştırmaya başladı. Peki, Gamze Erçel'in eşi kim? Caner Yıldırım kimdir? Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım kimdir? Detaylar haberimizde...

GAMZE ERÇEL'İN EŞİ KİM?

CANER YILDIRIM KİMDİR?

Caner Yıldırım 22 Nisan 1989 yılında dünyaya gelmiştir. 2019 yılında ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile dünyaevine girmiştir. Bu evlilikten Aylin Mavi adında bir kızları dünyaya gelmiştir. Yıldırım, ürün tasarımcısı ve İç Tasarımcıdır.