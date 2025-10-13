Galler Belçika CANLI nereden izlenir? Galler Belçika maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
GALLER BELÇİKA CANLI NEREDEN İZLENİR?
GALLER BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE
Galler Belçika maçını EXXEN'de canlı olarak izleyebilirsiniz. Galler Belçika maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
GALLER BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galler Belçika maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.
GALLER BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galler Belçika maçı Cardiff'te, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.