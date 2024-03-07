Ak Parti Yerel Seçim adaylarını açıklamıştı. İzmir Kemalpaşa adayı ise Galip Atar oldu. Birçok kişi Galip Atar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli?

GALİP ATAR KİMDİR?

Galip Atar, 1976 yılında Kemalpaşa'da doğdu. Evli ve iki çocuk babası olan Atar, 35 yıldır esnaflık yapmaktadır. Enerji sektöründe, dedesi Galip Atar tarafından kurulan işlerini 3. Kuşak olarak sürdüren Galip Atar, aynı zamanda belediye meclis üyesi ve milli sporcu olarak aktif bir şekilde görev alıyor. Galip Atar, Belediye Meclis Üyeliği sürecinde, Kemalpaşa'da birçok eksiklikle karşılaştı. Gördüğü ve yaşadığı eksikliklerden kaynaklı olarak ortaya çıkan problemler nedeniyle, kamusal alanda daha etken bir şekilde yer alma kararı aldı. Galip Atar, AK Parti'nin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.