Galatasaray Bodo Glimt maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Bodo Glimt golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galatasaray Bodo Glimt kaç kaç? Galatasaray Bodo Glimt canlı maç anlatımı ve Galatasaray Bodo Glimt kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Bodo Glimt maçı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Bodo Glimt maçını TRT 1'den şifresiz canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bodo Glimt maçı bu akşam saat 19.45 itibariyle başladı.

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Bodo Glimt maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanıyor.