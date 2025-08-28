Galatasaray Ajax maçı ne zaman? Galatasaray Ajax maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

Galatasaray Ajax maçı ne zaman? Galatasaray Ajax maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı ve heyecanlı bekleyiş sona erdi. Galatasaray'ın gruptaki rakipleri belli oldu. Taraftarların merak ettiği konular arasında ise, Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı maçın hangi tarihte yapılacağı ve karşılaşmanın İstanbul'da mı yoksa deplasmanda mı oynanacağı yer alıyor.

Turnuvaya doğrudan grup aşamasında katılacak olan Galatasaray, kura sonucunda Ajax ile eşleşti. Şimdi gözler, bu kritik mücadelenin takvimine çevrilmiş durumda. Futbolseverler, Galatasaray ile Ajax arasındaki maçın hangi şehirde oynanacağını ve tam olarak hangi gün sahne alacağını merakla bekliyor.

GALATASARAY AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın İstanbul'da mı yoksa deplasmanda mı yapılacağı da fikstürle birlikte duyurulacak. UEFA, ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek.

KURA ÇEKİMİ MONAKO'DA GERÇEKLEŞTİ

Uefa Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekildi. Geçen yıl olduğu gibi aynı prosedür uygulandı. Katılan 36 takım katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için 8 rakip belirlendi.

1. TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

Galatasaray Ajax maçı ne zaman? Galatasaray Ajax maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

GALATASARAY AJAX MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati kesinleşmiş olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

G.SARAY 4. TORBADA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacağız

Türk ordusunun gözbebeğinin daha büyüğü yapılıyor
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

Alevler yerleşim birimlerine ulaştı, anons sesleri yükseldi
'Suriye'ye harekat olacak mı?' sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt

"Suriye'ye askeri harekat" sorusuna YPG'yi endişelendirecek yanıt
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.