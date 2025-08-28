Galatasaray Ajax maçı ne zaman? Galatasaray Ajax maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

Turnuvaya doğrudan grup aşamasında katılacak olan Galatasaray, kura sonucunda Ajax ile eşleşti. Şimdi gözler, bu kritik mücadelenin takvimine çevrilmiş durumda. Futbolseverler, Galatasaray ile Ajax arasındaki maçın hangi şehirde oynanacağını ve tam olarak hangi gün sahne alacağını merakla bekliyor.

GALATASARAY AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın İstanbul'da mı yoksa deplasmanda mı yapılacağı da fikstürle birlikte duyurulacak. UEFA, ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek.

KURA ÇEKİMİ MONAKO'DA GERÇEKLEŞTİ

Uefa Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekildi. Geçen yıl olduğu gibi aynı prosedür uygulandı. Katılan 36 takım katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için 8 rakip belirlendi.

1. TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

GALATASARAY AJAX MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati kesinleşmiş olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

