GAİN üyelik ücreti ne kadar? GAİN ücretsiz deneme üyeliği var mı, öğrenci ne kadar?

Güncelleme:
GAİN üyelik ücreti, deneme üyeliği kodu detayları merak ediliyordu. GAİN, yerli ve yabancı dizilerden belgesellere, filmlerden eğlence programlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi sunan dijital bir platformdur. Kısa ve uzun formatları bir arada sunmasıyla dikkat çeken platform, mobil öncelikli yapısıyla başladığı yolculuğunda bugün web ve televizyon uygulamalarıyla da geniş bir izleme alanı sağlar. Peki, GAİN ücret ne kadar, aylık kaç TL? İşte GAİN ücretsiz deneme üyeliği ve detaylar...

GAİN üyelik ücreti! GAİN, Türkiye'de "yeni nesil dijital içerik platformu" anlayışıyla hizmet veren bir yayın servisidir. Mobil odaklı içeriğiyle başlayan platform, artık televizyon ve web izleme deneyimini de desteklemektedir.

GAİN ÜCRET

GAİN, abonelik sistemiyle çalışan bir dijital yayın platformudur. Kullanıcılar, üyelik oluşturarak platformun geniş içerik kütüphanesine erişim sağlayabilir. GAİN, tek üyelikle binlerce saatlik film, dizi, belgesel ve program sunar. Üyeliklerin taahhütsüz olması, kullanıcıların diledikleri zaman iptal hakkına sahip olmasını sağlar. Platform, "oturup izleme" deneyimini desteklemenin yanı sıra mobil cihazlarda çevrimdışı izleme seçeneği de sunar.

İzleme desteği açısından GAİN, oldukça geniş bir cihaz yelpazesine sahiptir. Bilgisayarda tarayıcı üzerinden, iPhone, Android ve Huawei cihazlarda uygulama aracılığıyla, ayrıca Android TV, Apple TV ve LG TV üzerinden de izleme yapılabilir. Aynı anda tek IP üzerinden üç farklı cihazda aktif kullanım mümkündür. Bu özellik, özellikle evde ortak kullanım için avantaj sağlar.

GAİN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, ÜCRETSİZ DENEME ÜYELİĞİ VAR MI?

GAİN, kullanıcılarına aylık abonelik sistemiyle hizmet verir. Platformun aylık üyelik bedeli 249 TL'dir. Üyelikler taahhütsüzdür ve kullanıcı tarafından iptal edilmediği sürece her ay otomatik olarak yenilenir. İptal edilmesi hâlinde herhangi bir cayma bedeli talep edilmez; abonelik dönem sonuna kadar izleme imkânı devam eder.

GAİN NASIL ÜYE OLUNUR?

GAİN'e üye olmak için birkaç basit adım yeterlidir. Öncelikle kullanıcı, bir GAİN hesabı oluşturur. Ardından web sitesi üzerinden "Hesabım/Abone ol" sekmesi seçilerek kredi ya da banka kartı bilgileri girilir. Mobil kullanıcılar ise iOS, Android veya Huawei uygulamaları üzerinden "Profil > Premium Hesaba Geç" adımlarını izleyerek aboneliği başlatabilir.

Abonelik işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı, platformun tüm içeriklerine erişim sağlar. Üyelik, iptal edilmediği sürece her ay otomatik yenilenir. İptal işlemi ise oldukça kolaydır; kullanıcı dilediği an üyeliğini sonlandırabilir. Bu durumda cayma bedeli alınmaz ve mevcut dönem sonuna kadar içerikler izlenmeye devam edilebilir.

