Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma!

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor. Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle2 ŞubatCuma!

GADDAR KONUSU NE?

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

GADDAR OYUNCULARI

çok yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin afişi yayınlandı. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

GADDAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dağhan evine döndüğünde babasını baygın, annesi ve kardeşini ise Zafer'in doğrulttuğu namlunun ucunda bulur. Dağhan, Zafer belasından kurtulmak için uğraşırken olaylar sırasında ailesi, Dağhan'ın Zafer'in kardeşini öldürdüğünü öğrenir. Dağhan babasından yardım ister ancak Davut oğlu ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Dağhan'ı polise ihbar etmeye karar verir.

Gürkan tüm baskılarına rağmen Aydan'dan bir itiraf alamamıştır bu sebeple onu salıverip izlemeye devam eder. Aydan, Dağhan'ı ele vermemek için dirense de aralarındaki öfke bir türlü dinmek bilmez. Şengül ise, kocasının uğruna öldüğü ve tek güvencesi olan paranın kaybolmasından sonra toparlanamamıştır. Aydan, Şengül'ü yalnız bırakmaz. Samet'in erkek kardeşi Şengül'ün kapısına dayanır. Abisinin emaneti saydığı Umut'u, Aydan ve Şengül'e zor kullanarak ellerinden almaya çalışır. Bu hırsı Umut'u ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir.

Dağhan, Yağmur'u bulamadığı için endişelidir, bir haber almak umuduyla etrafı soruşturmaya başlar. Müdür'den bu konuda yardım ister. O sırada Enver hem ortağını öldüren hem de ustaca ortadan kaybolmayı başaran Dağhan'ın peşine düşer. Fakat kin beslediği bu adamın, sevgilisinin abisi olduğundan henüz habersizdir.

GADDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan Samet'in ailesini korumak için Müdür'ün verdiği işi mecburen yapmaya karar verir ve Yüksel'in evine gelir ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır, ayrıldığı sevgilisi Aydan. Yaşadığı hayal kırıklığını atlatmaya çalışırken tekinsiz tipler evi basar, Aydan ve Dağhan kendilerini tehlikenin ortasında bulur. Bir yandan bu tehlikeden kurtulmaya çalışırken bir yandan parçalanmış aşklarını umutsuzca tamir etmeye çalışırlar. Dağhan öte taraftan dağılmış ailesini toplamakla meşguldür. Başını belaya sokup karakolluk olan Rüzgar'ı alıp eve götürür, babasıyla barıştırmaya çalışır. Bir adamla kaçtığı söylenen kız kardeşi Yağmur'u da bulmak isterken Müdür'ün verdiği yeni hedef onu başka bir çıkmazın içine çeker. Dağhan yeni ve daha güçlü düşmanlar edinir. Gürkan, Samet'in ölümündeki olayla Dağhan'ın bir bağlantısı olduğundan neredeyse emindir ve işin peşini bırakmaz. Dağhan, Müdür'ün verdiği yeni görevle uğraşırken kardeşini öldürdüğü Zafer'in hastaneden kaçtığını ve peşine düştüğünü öğrenir. Zafer intikamını almak için soluğu Dağhan'ın evinde alır.

GADDAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Gaddar dizisinin FOX TV platformlarından izleyebilirsiniz.