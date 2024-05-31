Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Gaddar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür'ü sıkıştırır. Müdür'le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket'e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver'in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.

Müdür ve Kurt Şirket'le anlaşmaya varmak için aralık bir kapı bulur ve bunun için Leylâ'dan yardım alarak ellerine bir koz geçirmeye çalışır. Dağhan Leylâ'nın böyle tehlikeli bir olaya girmesine kesinlikle karşı çıkar. Leylâ ise onlara yardım etmek isterken yeniden tehlikeli bir oyunun içine düşer. Bu sırada Enver ve Dağhan ortalarda gözükmemek için herkesle vedalaşıp bir süre kaybolmayı düşünür fakat Yağmur'un sancıları tutunca hastaneye gitmek zorunda kalırlar. Dağhan ve Enver bu mesele yüzünden Şirket için açık hedef haline gelir. Şirket'in adamlarından kaçarken hem kendi hayatlarını hem de Yağmur'un hayatını tehlikeye sokarlar.

Dağhan bebek meselesi için Aydan'la yeniden konuşmak ister ancak Dağhan'ın başında yeni bir belanın olması Aydan'ın kafasını daha da çok karıştırır. Oya, Aydan'ı hem Dağhan'dan hem de bebekten kurtarmak için elinden geleni yapmaya devam eder.

Aydan'ın bebekten vazgeçeceğini düşünen Dağhan, Mesut'la birlikte ona engel olmak için yetişmeye çalışır. Bu olayla Dağhan, Aydan ve Mesut'un artık Şirket'in tetikçilerinden kaçacak yerleri kalmaz.

Gaddar 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar 20. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.