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Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı?

Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Gaddar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkut'un ölümünden sonra Dağhan kendini çok yorgun ve çaresiz hissettiği için Leylâ'nın yanında teselli arar. Leylâ ve Dağhan'ın iletişiminin devam ettiğini anlayan Aydan, Oya'nın ısrarlarına karşı koymayı bırakıp yeni biriyle görüşmeye karar verir.

Rüzgâr babasının intikamı alındığı için rahatlar. Bu olay sayesinde Rüzgâr'ın içinde saklı kalan intikam alma duygusu yeniden doğar. Dağhan askerdeyken Rüzgâr, sevdiği kızın hayatını karartan bir olay yaşamıştır. Bunun sorumlusunu yeniden bulmak, intikamını alabilmek için Enver'den yardım alır ve harekete geçer. Mesut vasıtasıyla adamın peşine düşer fakat Mesut içindeki bulundukları durumdan şüphelenmeye başlar. Rüzgar'ın çıktığı bu macera onun başına büyük belalar açar. Karşısına çıktığı adam ondan daha tehlikelidir. Ölümle burun buruna gelen Rüzgar'ın yaşadıkları ve Fatma'nın bu olay yüzünden Dağhan'ı suçlaması Dağhan'ı perişan eder. Dağhan, Rüzgar'ın sitemlerinden sonra aralarındaki abi-kardeş bağının eksildiği gerçeği ile yüzleşir, hem bunu telafi edebilmek için çabalar hem de Rüzgar'a yapılanların bedelini ödetmek ister.

Müdür, Nilüfer ile aralarındaki bağı güçlendirmek için çabalarken Nilüfer'in ona olan nefreti sürmektedir. Ekber Nilüfer'i bulabilmek ve Müdür'ün canını yakmak için uğraşmaya devam devam eder. Ekber'in Korkut'a yaptığı yardımlar Müdür ve Ekber'in arasındaki gerginliği giderek yükseltir. Müdür, Nilüfer'i yurt dışına göndermek için hazırlıklara başlar fakat bu sırada onu saklayabileceği güvenilir bir yere ihtiyacı vardır. Bu sebeple yeniden Leylâ'nın kapısını çalar. Yaşanılanlardan sonra Müdür ve Dağhan oklarını Ekber'e çevirirler, onu öldürebilmek için plan yaparlar. Rüzgar'ın başına gelenlerin bedelini ödetmek isterken aynı zamanda Ekber'e de bu olay üzerinden zarar verebilecekler bir fırsat doğar. Bu sırada Ekber de tüm güçlerini kullanıp, Enver ve Dağhan'ı içinden çıkılması zor bir yola sokmak üzere Şirket'ten destek alır.

Gaddar 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar 19. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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