Üye Girişi
Haberler

Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı?

Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

GADDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ağhan'ın, Korkut ve kardeşleri yüzünden yaşadıkları onun dünyasında büyük etkiler bırakır. Gaddar olmanın bedelini ailesine ödettiği için pişmanlık duyan Dağhan, babasının ölmeden ona verdiği nasihatlere kulak vermeye ve hayatını değiştirmeye karar verir. Ailesine ve babasının emaneti olan dükkâna sahip çıkar. Aydan'ı da kaybetmek istemediği için ona bir randevu teklif eder. Oya kızını bir beladan daha kurtardım diye sevinirken Dağhan'ın yaptıklarıyla yeniden çaresiz kalır.

Dağhan yeni hayatı için adımlar atmaya başladığında Müdür'ün ona ayarladığı bir iş ve Mesut'un kapısına gelen bir kadın dengelerini yeniden alt üst eder. Arif Mübarek adında bir adamın elinden kaçan bu kadının anlattıkları Mesut'u çılgına çevirir. Dağhan'dan yardım ister ama Dağhan onun yardım teklifini reddedince tek başına kalır. Mesut ne olursa olsun kızı kurtarmaya karar verir, çünkü kız giderek Mesut'un zaafına dönüşmeye başlamıştır.

Olaylar sırasında Mesut'un başına gelenler Dağhan'ı hiddetlendirir. İçindeki ve dışındaki ''gaddar'' seslerine kulaklarını tıkayıp yola devam etmeye çalışırken bu işten öyle kolay kolay sıyrılamayacağını bir kez daha anlar. Çünkü gaddar onun bir parçası olmuştur. Son bir iş diyerek bu belayı da alt etmeye karar verir. Fakat Dağhan'ın kararı Enver'i rahatsız eder, yaşanacaklar Enver'in yok saymaya çalıştığı bir sırrını ortaya çıkaracaktır. Bu sır Enver ve Dağhan'ı yeniden karşı karşıya getirir. Dağhan kimseyi dinlemeden savaşmaya kararlıdır ancak işler sandığı kadar basit değildir. Dağhan kendini büyük ve tehlikeli bir örgütün ortasında bulur. Yaptığı her hareket onu giderek örgütün hedefi haline getirmeye başlar.

GADDAR 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar 15. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gaddar Televizyon Dizi Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı? Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor? Beşiktaş Rizespor maçı CANLI izle! 3 Mayıs BJK Rizespor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Kara Ağaç Destanı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 3 Mayıs Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 3 Mayıs Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Güneşten korunmak neden önemli? Güneş kremi kullanmazsak ne olur?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title