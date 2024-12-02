G. I. Joe: Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe: Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi?

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G. I. JOE: SNAKE EYES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaçak yaşayan genç bir çocuk ve babası, uğursuz takipçileri tarafından bulunur. Kaderini belirlemek için zar atmaya zorlanan baba, çift zar attıktan sonra öldürülür , ancak oğlu kaçar.

Yirmi yıl sonra, çocuk " Snake Eyes " adını alır ve Yakuza patronu Kenta Takamura tarafından yeraltı dövüş devresinde yarışırken keşfedilir . Babasının katilini bulma konusunda yardım vaadiyle, Kenta'nın suç örgütüne katılmayı kabul eder ve çeteye sızan ancak onun kaçmasına yardım eden bir adamı idam etmesi istenir.

Adam, ikisinin de eski bir ninja topluluğu olan Arashikage klanına liderlik etmek için sırada olduğunu ortaya çıkaran Kenta'nın kuzeni Tommy'dir . Tommy'yi öldürmeye çalıştıktan sonra sürgün edilen Kenta, hala klanın kontrolünü ele geçirmeye çalışır. Snake Eyes'a minnettar olan Tommy, onu inisiye olması için Tokyo'daki ailesinin dojosuna getirir . Klanın şu anki lideri olan Tommy'nin büyükannesi Sen, Snake Eyes'ın değerini kanıtlaması için üç sınavdan geçmesine izin vermeyi kabul eder.

İlk testinde, Snake Eyes klanın Sert Efendisi'nden bir kase su almayı başaramaz; bunun bir alçakgönüllülük testi olduğunu fark ederek, saygılı bir şekilde sorarak başarır. Klanın bilmediği bir şekilde, Snake Eyes Kenta tarafından Tommy'ye ihanet etmekle görevlendirilmiştir; kaçışları Snake Eyes'ın Tommy'nin güvenini kazanmasına ve klanın kutsal "Güneş Mücevheri"ni çalmasına olanak sağlamak için düzenlenmiştir.

Klanın güvenlik şefi Akiko, Snake Eyes'a güvenmez, ancak Akiko ona ve Tommy'ye Kenta'nın çetesine yapılan bir baskın sırasında eşlik eder. Bir müttefik olan Binbaşı Scarlett O'Hara aracılığıyla Kenta'nın terör örgütü Cobra ile müttefik olduğunu öğrenirler . Snake Eyes, Kenta ve Cobra irtibat görevlisi Barones ile yüzleşir ve Barones , mücevheri çalmanın onu babasının katiline götürmenin tek yolu olduğunu söyler.

Klanın Kör Efendisi, Yılan Gözler'in ikinci testini yönetir, babasının bir vizyonu ve babasının ölümünü anlattıktan sonra Akiko ile bağ kurar. Son sınavı için klanın devasa, kutsal anakondalarıyla yüzleşir . Kalbinin gerçekten saf olmadığını hisseden yılanlar saldırır, ancak Akiko tarafından kurtarılır. Yılan Gözler aldatmacasını gizler, ancak klandan kovulur. Tommy'ye kan kardeşi olarak veda eder , ancak o gece klanın tapınağına girer, Akiko'yu alt eder ve mücevheri çalar.

Kenta'ya teslim eder, Kenta da onu Arashikage'yi ele geçirmek için kullandıktan sonra Cobra'ya vermeyi kabul eder. Yılan Gözler ödülünü alır - babasının katili, eski bir Cobra ajanı - ve onu kendi zarlarını atmaya zorlar, ancak hayatını bağışlar ve Arashikage'yi uyarmak için geri döner. Yılan Gözler yardımına geldiğinde Tommy öfkesini bir kenara koyar, Kenta mücevherin ateşli büyülü güçlerini kullanarak dojoyu harap eder . Scarlett, Kenta'nın adamlarıyla savaşmak için gelir, ancak o ve Sen yakalanır.

Güç açlığı çeken Kenta mücevheri teslim etmeyi reddeder ve Barones'in Scarlett ve klanla geçici bir ittifak kurmasını sağlar. Adamları yenildiğinde Kenta mücevheri Tommy'ye kaptırır ve Tommy mücevherin gücünü kullanarak onu öldürmeye çalışır. Kenta kaçar ancak Yılan Gözler ikisini de anakonda çukuruna hapseder ve Kenta orada yutulur. Yılanlar artık Yılan Gözler'i saf kalpli, klana katılmaya layık biri olarak değerlendirir.

Sen, Tommy'nin mücevheri asla kullanmama yeminini bozduğu için doğuştan hakkını elinden alır. Klanı terk edip Yılan Göz'ü suçlayan Tommy, bir daha karşılaşmaları halinde onu öldürmeye yemin eder. Yılan Göz onu bulmak için yola çıktığında, Akiko ona siyah bir kıyafet ve miğfer verir ve Scarlett, Yılan Göz'e babasının uluslararası barışı koruma örgütü GI Joe'nun bir üyesi olduğunu söyler ve onu bir Joe arkadaşı olmaya davet eder. Barones, Tommy'yi Cobra'ya katılmaya davet eder ve kendisi için yeni bir isim ilan eder:

Henry Golding

Andrew Koji

Úrsula Corberó

Samara Weaving

Iko Uwais