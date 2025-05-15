Furkan Karabay kimdir? Furkan Karabay kaç yaşında, nereli?

Gazetecilik dünyasının genç ve dikkat çeken isimlerinden biri olan Furkan Karabay, yaptığı haberlerle son yıllarda adından sıkça söz ettirmektedir. Özellikle yargı ve kamu yönetimi odaklı haber dosyalarıyla tanınan Furkan Karabay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

FURKAN KARABAY KİMDİR?

Furkan Karabay, 1996 doğumlu bir Türk gazetecidir. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan Karabay, İstanbul'da yaşamaktadır. Gazetecilik kariyerine Gerçek Gündem ve 10Haber gibi medya kuruluşlarında başlamış ve bu platformlarda önemli haberlere imza atmıştır. Ayrıca, "Gurban" adlı kitabın yazarıdır.

FURKAN KARABAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Barış Pehlivan, Karabay'ın 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. Barış Pehlivan X hesabından yaptığı açıklamada, ''Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı. Suçlamanın "Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme" ve "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" olduğu belirtiliyor. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi.'' ifadelerini kullandı.