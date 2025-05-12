Funda Kayacık kimdir sorusu özellikle yarışmanın final bölümlerinde arama motorlarında yoğun ilgi görmeye başladı. Sahnedeki doğal tavırları, güçlü sesi ve duyguyu aktarabilme kabiliyetiyle Funda Kayacık, hem jüri üyelerinden hem de izleyicilerden tam not almıştır. Peki, Funda Kayacık kimdir? Funda Kayacık kaç yaşında, nereli?

FUNDA KAYACIK KİMDİR?

Funda Kayacık, 1998 doğumludur ve 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen uzun süredir seslendirme sektöründe faaliyet gösteren Funda Kayacık, profesyonel kariyerine 2016 yılında adım atmıştır. Seslendirme sanatçılığı alanında kazandığı deneyimler, sahnedeki başarısına da katkı sağlamıştır.