Fuat Mintaş kimdir? CHP Manisa Ahmetli Belediye Başkan Adayı Fuat Mintaş Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Ahmetli Belediye Başkan adayı ise Fuat Mintaş. Fuat Mintaş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FUAT MİNTAŞ KİMDİR?

Fuat Mintaş, 1972'de Manisa'nın Ahmetli ilçesinde doğdu.

İlçede esnaflık yapan lise mezunu Mintaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.