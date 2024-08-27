Free Palestine ne demek? Free Palestine, 'Özgür Filistin' anlamına gelmektedir. Bu slogan genellikle Filistin halkının yaşadığı zorluklara ve hak ihlallerine dikkat çekmek için kullanılır. Galatasaray maçında tribünlerde açılan FreePalestine pankartı sonrası Free Palestine ne demek, Free Palestine nedir merak edildi. İşte Free Palestine anlamı...

FREE PALESTİNE NE DEMEK?

"Free Palestine" ifadesi, Filistin'in bağımsızlığına ve özgürlüğüne destek veren bir slogandır. Genellikle Filistin halkının İsrail yönetimi altında yaşadığı baskılara ve işgale karşı direnişi ve kendi kaderini tayin etme hakkını savunan kişiler tarafından kullanılır.

Bu ifade, İsrail-Filistin çatışması bağlamında Filistin topraklarının İsrail işgalinden kurtulması, Filistinli mültecilerin geri dönme hakkı ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkını savunur.

"Free Palestine" aynı zamanda, Filistin halkının insan hakları ve adalet arayışını vurgulayan küresel bir çağrıdır.