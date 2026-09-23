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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: "İsrail hükümetinin politikaları kendi güvenliğini tehlikeye atıyor"

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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: 'İsrail hükümetinin politikaları kendi güvenliğini tehlikeye atıyor'
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Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan politikalarını eleştirdi. Bakan ayrıca, Hürmüz Boğazı'na uluslararası misyon için hazır olduklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin izlediği politikaların ülkenin kendi güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Barrot, bu değerlendirmesini İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeyi reddettiğini öne sürerek ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere atıfta bulunarak dile getirdi.

"İsrail'in güvenliğine bağlılığımız tam" dedi, ancak sert eleştiriden kaçınmadı

Barrot, "Pozisyonumuz bellidir. İsrail'in varlığına ve güvenliğine bağlılığımız sarsılmazdır" dedi. Ancak sözlerine şu ifadeyle devam etti: "Fakat İsrail Devleti'nin mevcut hükümetinin izlediği politika, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyor."

Fransız bakana göre bu durum, İsrail makamlarının Trump'ın barış planı kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeyi "reddetmesinde" ve Lübnan ile Suriye'de sürdürülen tampon bölge stratejisinde kendini gösteriyor.

Batı Şeria'da "şiddet patlaması" ve yerleşim faaliyetinde hızlanma

Barrot ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'ya da değinerek, aşırılıkçı işgalcilerin Filistinlilere yönelik "şiddetinde patlama" yaşandığını ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinde "eşi görülmemiş bir hızlanma" olduğunu belirtti.

Barrot, "Bu durum, uluslararası toplumun bağlı olduğu iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatıyor" dedi ve ekledi: "Ama aynı zamanda İsrail ve İsrail halkı için de bir güvenlik riski oluşturuyor. Bunu kabul edemeyiz."

"Fransa, Hürmüz Boğazı için uluslararası misyona hazır" mesajı

Açıklamalarında Hürmüz Boğazı'na da değinen Barrot, Fransa'nın bu stratejik su yolundaki gemi trafiğinin bir an önce yeniden sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla bir uluslararası misyon hazırladığını ve koşullar uygun olur olmaz bu misyonu devreye alabileceklerini söyledi.

Barrot, Paris yönetiminin trafiğin yeniden başlamasının Fransız tüketiciler için mümkün olan en kısa sürede daha düşük yakıt fiyatlarına yansımasını istediğini belirtti. Fransa'nın ayrıca gelecekte benzer krizlere karşı daha az kırılgan alternatif ticaret rotaları geliştirmek için Avrupalı ve bölgesel ortaklarla çalıştığını sözlerine ekledi.

Barrot son olarak, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin tırmanmasının da yakıt fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu kaydetti.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
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