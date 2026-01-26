Haberler

Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Güncelleme:
Wanda Nara, fotoğrafına shop yapmak isterken telefonun yarısını da sildi. Hatasını kısa sürede fark eden Nara, Instagram'da paylaştığı hikayeyi hızla silerek fotoğrafın düzgün halini yayınladı.

  • Wanda Nara, paylaşmak istediği fotoğrafta düzenleme yaparken telefonun yarısını yanlışlıkla sildi.
  • Wanda Nara, hatalı fotoğrafı fark edip Instagram hikayesini kaldırdı ve düzeltilmiş halini paylaştı.
  • Hatalı fotoğraf, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti ve birçok yorum yapıldı.

Wanda Nara, fotoğraf düzenlerken yaptığı hata nedeniyle sosyal medyada kısa süreli bir gündem yarattı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Wanda Nara, bu kez fotoğraf düzenlerken yaptığı bir hatayla gündeme geldi. Nara, paylaşmak istediği fotoğrafta düzenleme yaparken telefonun yarısını da yanlışlıkla sildi.

HATASINI FARK EDİP HİKAYEYİ SİLDİ

Paylaşımın ardından hatasını kısa sürede fark eden Wanda Nara, Instagram'da yayınladığı hikayeyi hızla kaldırdı. Ardından fotoğrafın düzeltilmiş halini takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Kısa süreliğine yayında kalan hatalı fotoğraf, sosyal medyada kullanıcıların dikkatinden kaçmadı ve birçok yorum yapıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Wanda Nara
