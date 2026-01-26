Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" 6 bin 973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

FOTOĞRAFÇI, ÇERÇİOĞLU'NU İTTİ

Tören sırasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, genç sporcularla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir araya getirdi. Erdoğan'ın sporcularla tokalaştığı anları görüntülemek isteyen bir fotoğrafçının, bu sırada Çerçioğlu'nu ittiği anlar dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi. Paylaşımlarda, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Seçilmiş belediye başkanına yapılan büyük ayıp" yorumları yapıldı.