Haberler

Forza Horizon 6, Steam'de 500 bin ön siparişe ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Steam'de 500 bin ön siparişi aşan Forza Horizon 6'nın çıkışı yaklaşırken, oyunun şu ana kadar yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Oyunun çıkışının ilk 24 saatinde yalnızca Steam'de 2 milyon satışa yaklaşması tahmin ediliyor. Japonya teması ve yeni nesil odaklı geliştirme süreci ile dikkat çeken yapım, serinin en güçlü çıkışlarından birine hazırlanıyor.

Forza Horizon 6’nın çıkışı yaklaşırken Steam tarafında güçlü bir hareketlilik dikkat çekiyor. Oyun, daha çıkmadan büyük bir ilgi toplamış durumda.

Steam’de 500 bin ön siparişi aşan yapımın, şu ana kadar yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Analizlere göre oyun, çıkışının ilk 24 saatinde yalnızca Steam’de 2 milyon satışa yaklaşabilir. Bu rakamlara Game Pass ve Microsoft Store dahil değil.

Bu ilginin arkasında Japonya teması ve yeni nesil odaklı geliştirme süreci öne çıkıyor. Ayrıca erken paylaşılan içerikler de heyecanı artırmış durumda.

Genel tabloya bakıldığında Forza Horizon 6, serinin en güçlü çıkışlarından birine hazırlanıyor.

Yakupcan Aydemir
Haberler.com
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti

Görüntü İstanbul'dan! Onlarca vatandaş seçim için sandık başına gitti
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti

Görüntü İstanbul'dan! Onlarca vatandaş seçim için sandık başına gitti
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Mantar toplamaya giden adam ormanlık alanda ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti: Ormanlık alanda ölü bulundu