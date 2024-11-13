13 Kasım'da bazı Fortnite oyuncuları sunuculara erişim sorunu yaşarken, oyunun geçici olarak kapalı olup olmadığı ve sunucuların ne zaman açılacağı hakkında bilgi arıyor. Bu tip kesintiler, genellikle oyuna yeni güncellemeler eklenirken veya bakım çalışmaları sırasında meydana gelebiliyor. Peki, Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

FORTNITE ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Fortnite şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor. Fortnite geliştiricisi Epic Games, çoğu zaman sunucu bakım çalışmaları veya güncellemeler hakkında önceden bilgilendirme yapıyor, ancak plan dışı kesintiler de yaşanabiliyor.

FORTNITE NEDİR?

Fortnite, Epic Games tarafından 2017'de piyasaya sürülen ve dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan çevrim içi bir video oyunudur. Oyun, özellikle "Battle Royale" modu ile bilinir ve bu mod, Fortnite'ın en çok oynanan bölümü olarak öne çıkar. Battle Royale'de oyuncular bir adaya paraşütle inerek çeşitli silahlar, ekipmanlar ve kaynaklar toplayarak hayatta kalmaya çalışır. Amaç, diğer oyunculara karşı hayatta kalan son kişi veya takım olmaktır.