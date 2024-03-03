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Firdevs Cingözler kimdir? MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli?

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MHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Firdevs Cingözler kimdir? MHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli?

Firdevs Cingözler kimdir? MHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Firdevs Cingözler kimdir? MHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler nereli? Detaylar haberimizdedir…

FİRDEVS CİNGÖZLER KİMDİR?

Firdevs Cingözler, 15 Kasım 1977 yılında Konya'da doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Adana'da geçirmiştir. Eğitim hayatına Adana Kız Lisesi'nde başlayan Cingözler, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Bölümü ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde tamamladı. Şinasi Mado'da iş yeri sahibi ve işletmeci olarak faaliyet gösteren Cingözler, sahip olduğu iş dünyası deneyimini siyasi alanda değerlendirmek üzere MHP çatısı altında politikaya girmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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