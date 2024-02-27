Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı ise Fırat Görgel oldu. Vatandaşlar, Fırat Görgel'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kaç yaşında, nereli?

FIRAT GÖRGEL KİMDİR?