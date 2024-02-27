Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir?
Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ta doğup büyümüş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir avukattır. Öğrencilik yıllarında çeşitli öğrenci kulüplerinde görev alan Görgel, 2004 yılında AK Parti'ye katılmıştır.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı ise Fırat Görgel oldu. Vatandaşlar, Fırat Görgel'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kaç yaşında, nereli?
FIRAT GÖRGEL KİMDİR?
- Fırat Görgel, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Görgel, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.
- 2005 yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Barosu'nda stajını tamamlamıştır. Avukatlık kariyerine 2006 yılında başlayan Görgel, Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık yapmaktadır.
- Siyasi kariyerine 2004 yılında AK Parti üyesi olarak adım atan Görgel, 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunmuş, 2010 yılı aralık ayından 2014 yılı mart ayına kadar İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ardından 2014 mart ayından 2015 aralık ayına kadar AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.
- 2015 aralık ayında AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı'na atanarak görevine devam eden Görgel, ilçe başkanlığının ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanı Adayı olarak belirlenmiştir. Evli olan Fırat Görgel'in 2 kız çocuğu bulunmaktadır.