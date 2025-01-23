İstanbul Barosu'nun yönetim kurulunda bulunan Fırat Epözdemir gözaltına alındı. Fırat Epözdemir kimdir?Fırat Epözdemir neden gözaltına alındı?

FIRAT EPÖZDEMİR KİMDİR?

Fırat Epözdemir, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesidir.

FIRAT EPÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir, "terör soruşturması" gerekçesiyle gözaltına alındı.