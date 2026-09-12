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Filistinli işçiler Türkiye'de ağır koşullarda çalışıyor

Filistinli işçiler Türkiye'de ağır koşullarda çalışıyor
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Filistinli İşçiler Genel Birliği Türkiye Şubesi, ülkedeki Filistinli işçi sayısını 1000-1500 olarak tahmin ediyor.

Türkiye'de Filistinli işçiler, çalışma ve ikamet izni sorunları yüzünden ağır koşullarda çalışıyor.

Yaklaşık dört ay önce örgütlenmeye başlayan Filistinli İşçiler Genel Birliği Türkiye Şubesi, ülkedeki Filistinli işçi sayısını 1000-1500 olarak tahmin ediyor.

İşçiler İstanbul, Bursa, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara ve Sakarya'da yoğunlaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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