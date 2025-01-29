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Figen Yüksekdağ'ın kardeşi neden öldü? Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi kimdir?

Figen Yüksekdağ'ın kardeşi neden öldü? Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi kimdir?
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın neden öldüğü merak ediliyor. Yakınlarının üç gündür kendisinden haber alamaması üzerine durum polise bildirildi. Peki, Figen Yüksekdağ'ın kardeşi neden öldü? Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi kimdir?

Figen Yüksekdağ'ın ailesindeki kayıpların bir yenisi olarak kayıtlara geçti. Saniye Yüksekdağ'ın ölüm nedeni hakkında detaylı bilgiler otopsi raporuyla netleşecek. Peki, Figen Yüksekdağ'ın kardeşi neden öldü? Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi kimdir? Detaylar haberimizde...

FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN KARDEŞİ NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Saniye Yüksekdağ'dan haber alınamaması üzerine yakınlarının polise başvurmasıyla ortaya çıktı. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri, Yüksekdağ'ın yaşadığı eve ulaştı. Yapılan ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce mide kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, detaylı otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yetkililer, ölüm nedenine dair kesin raporun otopsi sonrası netleşeceğini belirtti. Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi, Ceyhan'da toprağa verilecek.

Figen Yüksekdağ, babası Mevlüt Yüksekdağ, kardeşi Necmi Yüksekdağ ve ağabeyi Hüseyin Refet Yüksekdağ'ı da kaybetmişti.

Figen Yüksekdağ'ın kardeşi neden öldü? Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi kimdir?Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ

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