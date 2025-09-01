FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları hangi kanalda?

FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı devam ederken, futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bu önemli maçlar, dünya genelinde milyonlarca futbolseverin ilgisini çekiyor ve yayın hakları büyük önem taşıyor.

FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları TV8 ve EXXEN maçlarından yayınlanacak.

Avrupa elemelerinde 54 ülke mücadele edecek.

Elemelerde 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı 12 grup şöyle:

A Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya-İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz-Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

Avrupa'dan 16 ülke katılacak

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla 16 ekip play-off maçları yapacak.

Maç takvimi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri maç takvimi şu şekilde:

1. maç haftası - 21-22 Mart

2. maç haftası - 24-25 Mart

3. maç haftası - 6-7 Haziran

4. maç haftası - 9-10 Haziran

5. maç haftası - 4-5-6 Eylül

6. maç haftası - 7-8-9 Eylül

7. maç haftası - 9-10-11 Ekim

8. maç haftası - 12-13-14 Ekim

9. maç haftası - 13-14-15 Kasım

10. maç haftası - 16-17-18 Kasım

Play-off maçları - 26 ve 31 Mart 2026