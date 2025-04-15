Fidan Gül kimdir sorusuna verilecek yanıtlar arasında onun eğitim kariyeri de öne çıkıyor. Elazığ doğumlu olan Fidan Gül, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuş, ardından çeşitli yüksek lisans programları ile eğitimini sürdürmüştür. Aynı zamanda İstanbul'daki pek çok özel okulda eğitim yöneticiliği görevini üstlenmiştir. Fidan Gül kimdir denildiğinde akla gelen ilk bilgilerden biri, onun uzun yıllar eğitime ve belediye hizmetlerine katkı sunmuş olmasıdır. Peki, Fidan Gül kimdir? Fidan Gül kaç yaşında, nereli?

FİDAN GÜL KİMDİR?

Fidan Gül, 1979 yılında Elazığ'da doğmuş ve eğitim hayatına burada başlamıştır. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. Ardından, 2001-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Eğitim Bilimleri alanında tezsiz yüksek lisans yapmış ve aynı dönemde Küçükçekmece İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev almıştır. 2012-2013 yılları arasında ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında ikinci bir tezsiz yüksek lisans programını tamamlamıştır.

2002-2014 yılları arasında Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'deki çeşitli dershane ve özel okullarda eğitim yöneticiliği yapmıştır. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak göreve başlamış, 2017 yılında ise Spor İşleri Müdürlüğü'ne atanmıştır. 2023 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Kreş Müdürü olarak görev yapmış, Mayıs 2024'te ise Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ancak, 15 Nisan 2025 tarihinde Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Fidan Gül hakkında gözaltı kararı verilmiş ve kendisi gözaltına alınmıştır. Soruşturma, Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddialarını içermektedir.