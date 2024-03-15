Feyzullah Gülada kimdir? MHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Feyzullah Gülada kimdir? MHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada nereli? Detaylar haberimizdedir…

Feyzullah Gülada, 1972 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimi tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi'nden de mezun oldu.

Feyzullah Gülada, 1995 - 2002 yılları arasında Özel muayenehane işletti.2002 - 2007 yılları arası Kavaklıdere Sağlık Ocağı Diş Hekimi – Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, 2007 - 2009 yılları arası Kavaklıdere Entegre İlçe Hastanesi Diş Hekimi – Başhekim Yardımcılığı, 2009-2012 yılları arası Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Diş Hekimliği yaptıktan sonra 2012- 30 Kasım 2018 yılları arası Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim'i olarak görev yaptı. İyi seviyede İngilizce bilen Feyzullah Gülada, evli ve iki çocuk babası. Gülada, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP'den Muğla Datça Belediye Başkan Adayı olmuştu.