Feyzullah Gülada kimdir? MHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada kaç yaşında, nereli?
MHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Feyzullah Gülada kimdir? MHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada kaç yaşında, nereli?
Feyzullah Gülada kimdir? MHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Feyzullah Gülada kimdir? MHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada nereli? Detaylar haberimizdedir…
FEYZULLAH GÜLADA KİMDİR?
Feyzullah Gülada, 1972 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimi tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi'nden de mezun oldu.
Feyzullah Gülada, 1995 - 2002 yılları arasında Özel muayenehane işletti.2002 - 2007 yılları arası Kavaklıdere Sağlık Ocağı Diş Hekimi – Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, 2007 - 2009 yılları arası Kavaklıdere Entegre İlçe Hastanesi Diş Hekimi – Başhekim Yardımcılığı, 2009-2012 yılları arası Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Diş Hekimliği yaptıktan sonra 2012- 30 Kasım 2018 yılları arası Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim'i olarak görev yaptı. İyi seviyede İngilizce bilen Feyzullah Gülada, evli ve iki çocuk babası. Gülada, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP'den Muğla Datça Belediye Başkan Adayı olmuştu.
Feyzullah Gülada, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.