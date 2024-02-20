Feyza Altun serbest bırakıldı mı?

Yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Altun, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Feyza Altun serbest bırakıldı mı?

FEYZA ALTUN SERBEST BIRAKILDI MI?

Başlatılan soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Arama sonrasında Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atmasını kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Farsça bir şiire gelen yoruma, "Şeriate s......" ifadeleriyle karşılık verdi. Bir süre sonra tweeti silen Altun'a tepkiler dinmedi. Avukat hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' hakkında soruşturma başlatıldı.