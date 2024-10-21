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Fetullah Gülen öldü iddiaları doğru mu? FETÖ elebaşı öldü mü, öldürüldü mü?

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar gündemi sarsıyor. Gülen'in öldüğüne ya da öldürüldüğüne dair iddiaların doğru olup olmadığı araştırılıyor.

Son günlerde paylaşılan Fetullah Gülen'in son hali fotoğrafları sosyal medyada ses getirmişken Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü duyuruldu. Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu. Peki, Fetullah Gülen öldü iddiaları doğru mu? FETÖ elebaşı öldü mü, öldürüldü mü? Detaylar haberimizde yer alıyor.

FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ İDDİALARI DOĞRU MU?

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen X hesabından yaptığı paylaşımda "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü.Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Fetullah Gülen öldü iddiaları doğru mu? FETÖ elebaşı öldü mü, öldürüldü mü?

FETHULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 1999 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşamaktadır. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi ile adı gündeme gelen Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çeşitli suçlamalarla itham edilmektedir. Bu suçlamalar arasında; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs", "devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla elde etme", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi ciddi suçlar bulunmaktadır.

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