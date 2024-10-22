FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in evinden kareler | Fetullah Gülen'in evi ne olacak?

FETÖ üyeleri, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından Pennsylvania'daki çiftlikte toplanmaya başladı. Aynı bölgede Gülen'e ait başka bir evde de kamuflaj giymiş, silahlı bir şahsın görülmesi dikkat çekti. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in ölümünün açıklanmasının ardından, Pennsylvania'daki çiftliğe gelenlerin sayısında artış yaşandığı gözlemleniyor. Peki, Fetullah Gülen'in evi ne olacak? Detaylar haberimizde...

FETULLAH GÜLEN'İN EVİ NE OLACAK?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in ölümünün duyurulmasının ardından, Pennsylvania'daki çiftliğine gelenlerin sayısında artış gözlemleniyor.

Girişinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı dikkat çeken Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle saatlerinden itibaren ziyaretler yoğunlaştı. Örgüt üyelerinin, güvenlik kontrolünden geçerek çiftliğe girdikleri ve araçlarının yerleşkenin park alanını neredeyse tamamen doldurduğu görüldü.00