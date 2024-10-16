Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi!

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FERHAT NASİROĞLU KİMDİR?

25 Ocak 1969 da Batman'da doğdu. Baba adı Necat, anne adı Azize'dir.

İş insanı, İnşaat Mühendisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesini bitirdi. 1982 yılında kurulan ve bünyesinde 12.000 çalışanı olan otomotiv, enerji, turizm, taahhüt, inşaat malzemeleri, maden ve gıda alanında yatırmaları bulunan şirkette üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası'nda Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Her yıl binlerce dezavantajlı öğrenciye burs veren, sosyal ve kültürel çalışmalara destek olan ve merhum babasının adını taşıyan Necat Nasıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmıştır. Batman Üniversitesi işbirliği ile gençlerin projelerine katkı sağlayan Tekno Kent Bilim Merkezi'nin kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır.

İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Nasıroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.