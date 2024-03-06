Ferdi Zeyrek kimdir? Halk Tv konuğu Ferdi Zeyrek kaç yaşında, nereli? Ferdi Zeyrek biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Manisa Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Ferdi Zeyrek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ferdi Zeyrek kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Ferdi Zeyrek kimdir? Ferdi Zeyrek kaç yaşında, nereli? Ferdi Zeyrek biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da dünyaya geldi ve kariyerine mimar olarak başladı. Manisa Mimarlar Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 2012 yılında başlayan Zeyrek, dört yıl boyunca bu görevi başarıyla yürüttü. Daha sonra ise Manisa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi ve üç yıldır bu pozisyonda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Ferdi Zeyrek, Manisaspor'un yönetim kurulunda da görev almıştır; bu görevi 2012 ile 2014 yılları arasında sürmüştür. Ayrıca, Mimarlar Odası Manisa Şubesi'nde de aktif bir rol oynamış ve hem üyelik hem de başkanlık yapmıştır. Şehrin estetik değerlerine katkıda bulunmak amacıyla Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri'nin İl Estetik Kurullarında da etkin bir şekilde rol almıştır.