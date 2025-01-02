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Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'a küs müydü, neden küstü?

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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sonrası kızı ile yaşadıkları merak edildi. Peki, Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'a küs müydü, neden küstü?

Bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçı Antalya'da tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Usta sanatçının, organ yetmezliği sebebiyle akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberi sonrası ünlü sanatçının özel hayatı merak edildi, Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'a küs müydü, neden küstü, araştırıldı.

FERDİ TAYFUR KIZI TUĞÇE TAYFUR'A KÜS MÜYDÜ?

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatına devam eden Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtti. Tayfur'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

Tayfur, avukatının açıklamasını Instagram hesabından yayınlayarak "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Tuğçe Tayfur ne demişti (Ağustos 2024):

Babasının talebi üzerinden avukatı aracılığıyla yapılan açıklamayı yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek sitem etti.

Babasının şarkılarını okumasına izin vermemesine de cevap veren Tuğçe Tayfur sözlerine şöyle devam etti: "Şarkılarına gelince de 'Babamın şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslin de şarkılarını hatırlamaları, bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı. Özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim. Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba. Ben arkandan iş çevirmiyorum neyse söylüyorum. Senden bir kuruş istemiyorum, yağcılık yapmıyorum diye p.. yaptın beni 2 saniyede. Al soyadın senin olsun."

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'a küs müydü, neden küstü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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