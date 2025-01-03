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Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı

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79 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü, sosyal medyada yer alan bir video nedeniyle gözaltına alındı. Ünlü'nün olduğu iddia edilen videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan anlar yer aldı. Ünlü, sosyal medya hesabından videonun montaj olduğunu öne sürdü.

79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan hayranları, hastane önüne akın etti.

Ferdi Tayfur hayranı genç gözaltında iddiası

"EVLATLARI ÇOK ÜZGÜN"

Tayfur'un vefatının ardından hastaneye gelenler arasında giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla sanatçıya benzeyen Talha Siraç Ünlü de yer aldı. Hastane önünde açıklama yapan Ünlü, Tayfur'un ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. Ünlü konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Çok hüzünlüyüz. Artık sadece dua edeceğiz. Kalbimizde yaşayacak. 2 Ocak artık bizim için ölümsüz bir gün. Ferdi Tayfur bizim için ölümsüz şarkılarıyla kalbimizde yaşayacak. Ben 11 yaşından beri hayranıyım. Onun gibi giyinirim, saz çalarım, kasetleri ve plakları hepsi odamda. Bir sevda bu. Ferdi Tayfur bir markadır. Evlatları çok üzgün. Cumartesi günü evlatları olarak hepimiz cenaze töreninde olacağız. Babamızı yalnız bırakmayacağız. Hepimiz onunla öbür dünyada karşılaşacağız"

PAYLAŞILAN VIDEO NEDENİYLE BAŞI DERTTE

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ünlü olduğu iddia edilen kişinin Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayaklarıyla ezdiği anlar yer aldı.

Ferdi Tayfur hayranı genç gözaltında iddiası

MONTAJ İDDİASI

Talha Siraç Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videodaki kişinin kendisi olmadığını ve montaj olduğunu öne sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli Ünlü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Neyi montaj. inanmiyorsan inanma, ancak insanlarin inanislarini asagilayacak sekilde saygisizca video yapman dogru degil. neyse cezasi cek...

Yorum Beğen271
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıgirilmez:

neresi benziyor belki biraz saçları abartmakta üstünüze yok

Yorum Beğen190
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

lanet olsun sana

Yorum Beğen178
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Ceza vermeye gerek yok. Allah cezasını vermiş zaten :)

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıThe Nomad:

Bu şahsın piskolojik sorunları olduğu zaten belliydi.

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ferdi Tayfur Hayranıyım diye prim yapma ferdi bey inançlı insandı

Yorum Beğen106
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Haber YorumlarıEmre Gök:

Sen ferdi babanın tırnağından uzak dur rabbim münafıkların cezasını verir

Yorum Beğen82
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Haber YorumlarıGökhan SEKMEN:

İNANMAYANLAR/ İnstagram hesabında odasında yerde oturarak şarkı söylerken çektiği videoyu izlesin. Ardından habere konu olan videoyu izleyin. Zemin parke rengi, sandalye (amca oturuyor) , halıdaki desen. Hadi yüzünü montajladılar diyelim, Halıyı sandalyeyi yerdeki parkeyidemi montajladılar.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

vereceksin kamciyi

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Haber YorumlarıAli Uslu:

Sen hiç merak etme onlar çözerler bu işi teknoloji nin olduğu yerde kimse yalan konuşamaz

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