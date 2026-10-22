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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan orta sahaya takviye talebi!

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan orta sahaya takviye talebi!
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın, Aziz Yıldırım ile yaptığı transfer toplantısında orta sahaya iki dinamik oyuncu takviyesi istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! İsmail Kartal'dan iki takviye talebi

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'ın, Başkan Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği toplantıda orta sahaya iki dinamik oyuncu transfer edilmesini istediği öne sürüldü.

Aktarılan bilgilere göre İsmail Kartal, takımın orta saha rotasyonunu güçlendirmek için yönetime taleplerini iletti. Tecrübeli teknik adamın, transfer edilecek iki futbolcuyla hem ilk 11'deki rekabeti artırmayı hem de yedek kulübesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer planlamasında önceliğin orta saha bölgesine verildiği ifade edilirken, sarı-lacivertli yönetimin bu doğrultuda harekete geçmesi bekleniyor.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
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