Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. 4 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak nefes kesecek mücadeleyi stadyumda izlemek isteyenler maçın biletlerini sorguluyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri çıktı mı? Fenerbahçe Trabzonspor biletleri ne zaman çıkacak? FB TS bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak? FB TS bilet fiyatları ne kadar?

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Ligde oynadığı 10 maçı da kazanarak 30 puanla lidelrik koltuğunda oturan Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Dev derbi öncesi biletleri satın almak isteyen futbol severler Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri çıktı mı? Fenerbahçe Trabzonspor biletleri ne zaman çıkacak? FB TS bilet fiyatları ne kadar? sorularına cevap arıyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak.

Maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin satış duyurusu geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Maçın bilet fiyatları henüz belli olmadı. Biletler satışa çıktığında fiyat bilgisi sayfamızda yer alacak.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe 10'da 10 yaparak devam ettiği ligde +24 averajla lider durumda. Sarı-lacivertliler, Kocaelispor'un 10. haftalar diliminde 1992-93 yılındaki en fazla gol averajı rekoruna da ortak oldu.

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Dzeko 12 yıl sonra hat-trick yaparak Pendikspor maçındaki maç topunu evine götürdü. Dzeko ve Galatasaray'ın santrforu Icardi, 10'ar golle gol krallığında zirvede yer alıyorlar.

TRABZONSPOR GOLSÜZ BERABERE KALDI

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısında isabetli şut çıkmadı ve bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısı isabetli şut çekilmeden tamamlandı.

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine geri dönen Abdullah Avcı ile çıktığı ikinci maçta ilk puan kaybını yaşadı. Bordo-mavililer, bu sezon ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı.