Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe gruptan çıktı mı, GARANTİLEDİ mi?

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere gruptan çıkması ihtimaller merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe gruptan çıktı mı, GARANTİLEDİ mi?

Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri belirlendi. Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere gruptan çıkması için galibiyet yetecek. Peki, Fenerbahçe gruptan çıktı mı, GARANTİLEDİ mi?

FENERBAHÇE GRUPTAN ÇIKTI MI?

Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri belirlendi. İşte tüm senaryolar...

• Fenerbahçe, bu akşam Spartak Trnava'yı yenmesi halinde her türlü bir üst tura çıkıyor.

• Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalması halinde Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek.

• Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek.

• Kanarya'nın Ludogorets'le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava'yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.

• Sarı lacivertliler galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.

• Eğer Bulgaristan'daki karşılaşmada 3 puanı Nordsjaelland alırsa, Fenerbahçe'nin liderlik şansı kalmayacak.

• İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa bu durumda atılan gol sayısına bakılacak. Şu anda Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Eğer bu alanda da eşit olursa, gruptaki deplasman maçlarındaki gol sayısı göz önüne alınacak. Her iki takım da son karşılaşmaya evinde çıkacağı için bu durumda, dış sahada 4 kez ağları sarsan Ludogorets, 3 gol sevinci yaşayan temsilcimizi geride bırakacak.

PUAN DURUMU

Sarı lacivertliler son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. 3. sıradaki Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda. Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe - Spartak Trnava maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe gruptan çıktı mı, GARANTİLEDİ mi? Fenerbahçe Beko başantrenörü kim oldu? Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası kim, belli oldu mu? Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? Fenerbahçe Konferans Ligi grubundan lider olarak nasıl çıkabilir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi! 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Esin Çepni ile Zafer Görgen sevgili mi? Esin Çepni sevgilisi kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title