Haberler

Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI şifresiz izleme linki var mı?

Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI şifresiz izleme linki var mı?
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague kapsamında Hapoel Tel Aviv ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu heyecanlı mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve karşılaşmanın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor.

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Hapoel Tel Aviv arasında oynanacak olan bu önemli maç, sporseverlerin dikkatini çekiyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyenler, yayın detayları ile birlikte yayının şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağı sorusuna yanıt arıyor.

FENERBAHÇE BEKO – HAPOEL TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Hapoel Tel Aviv arasında oynanacak THY EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

S SPORT PLUS İLE MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, internet üzerinden ve uydu aracılığıyla şifreli yayın yapan platformlar üzerinden izlenebilmektedir.

S SPORT İLE MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanal seçenekleriyle birlikte uydu ve internet üzerinden şifreli şekilde yayına ulaşma imkânı sunmaktadır.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Hapoel Tel Aviv arasındaki mücadele 13 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma 22.00'de başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki EuroLeague mücadelesi, İstanbul'da bulunan Ülker Sports Arena'da oynanacak.

