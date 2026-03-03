Haberler

Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse... Haber Videosunu İzle
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Çekmeköy'de bir meslek lisesinde 17 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in 5. sınıfa giden oğlu için YouTube kanalı açtığı ortaya çıktı. Çelik'in kanalın açıklama kısmına, "Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma 'Bak, seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum… Hiç müzik eğitimi almadım, sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim…" sözleri duygulandırdı.

  • 11. sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdü ve iki kişiyi daha yaraladı.
  • Saldırgan öğrenci F.S.B., saldırıdan iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden taburcu edilmişti.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı ve okulda öğrencilere psikolojik destek sağlanıyor.

11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., 2 öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci gözaltına alındı. Öğretmen Fatma Nur Çelik hastanede hayatını kaybetti.

KATİL ÖĞRETMENİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞ

Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olan F.S.B. 2 gün önce babası tarafından Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkarıldı. Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı.

Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatma Nur Çelik'e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K. ve öğretmen Z.A. da yaralandı. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı belirtildi. İhbarla okula gelen polis ekiplerince F.S.B. gözaltına alınırken yaralılar da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Fatma Nur Çelik yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer öğretmen Z.A. ile öğrenci S.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

OĞLU İÇİN PAYLAŞTIĞI NOT YÜREK BURKTU

İlkokul 5. sınıfa giden bir çocuğu olduğu öğrenilen Fatma Nur Çelik açtığı YouTube hesabında oğlu için şu notu paylaşmış:

"Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma "Bak, seninle biz bu yollardan geçtik" demek istiyorum… Hiç müzik eğitimi almadım; sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim… Destek verenlere teşekkürlerimle…"

Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, yaşanan olayın ardından Bakanlıkça idari yönden inceleme ve soruşturma başlatıldığı, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul güvenliğine dikkat çekmek ve şiddete tepki göstermek amacıyla bugün İstanbul'daki eğitim kurumlarında bir günlük iş bırakacaklarını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu

İki ülkede çok sayıda patlama! Füzeler yağmur gibi yağdı
İran'ın füze yağdırdığı BAE'nin Devlet Başkanı Al Nahyan, AVM gezisine çıktı

İran füzeleri yağan ülkenin lideri, en beklenmedik yerde ortaya çıktı
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

Savaş ne kadar sürecek? Ofisine füze yağan Netanyahu'dan mesaj var
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu

İki ülkede çok sayıda patlama! Füzeler yağmur gibi yağdı
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak

Vahşi cinayet sonrası öğretmenler iş bırakıyor
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz